Во время ракетной атаки на Киев обломки попали в спорткомплекс возле "Локомотива" — последствия

В Соломенском районе возле стадиона "Локомотив" обломки вражеской ракеты попали в спорткомплекс. Сейчас это здание разрушено почти дотла — крыша, несущие конструкции. На месте продолжают работу спасательные службы, полиция.

Что там происходит – рассказала журналистка Елена Логинова.

По данным столичного ГСЧС, спасатели выезжали в Святошинский, Подольский и Соломенский районы.

"Этот объект — нежилое двухэтажное сооружение гражданского назначения. В результате вражеского обстрела произошло разрушение без дальнейшего горения. Спасатели проводят обследование территории, а также снимают конструкции с соседних многоэтажек, чтобы они никому не могли повредить. На этой точке было семь пострадавших, на 9 час информация, что их восемь", — рассказал спикер ГСЧС Киева Павел Петров.

Поврежден не только спорткомплекс, но и многоэтажка, которая располагалась у эпицентра попадания обломков ракеты. Выбиты стекла в квартирах.

Жители многоэтажек говорят, что утренний взрыв был очень мощным.

"Услышали очень сильный взрыв. После этого новые стеклопакеты на окнах выдержали, а старые не выдержали. Дом пострадал, пострадал техникум", – вспоминает Александр, местный житель:

Также поврежден профессиональный колледж строительства и архитектуры. Он рядом со спорткомплексом, в колледже выбиты окна. Студенты колледжа рассказали, что на момент взрыва были в укрытиях, но взрыв был настолько мощным, что они его слышали даже там. Общежитие также пострадало, в нем выбиты окна. Теперь студентов. живших в общежитии, отпустили домой временно. Всех студентов перевели на дистанционное обучение.

Напомним, ТСН.ua собрал все детали о ракетном ударе по Киеву.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.