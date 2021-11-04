Во время пожара в Лавре пострадали три человека: один выпрыгнул из окна второго этажа (видео)

Причина пожара будет установлена правоохранительными органами.
Во время пожара в Киево-Печерской лавре пострадали три человека. Один из них выпрыгнул из окна второго этажа.
Об этом сообщил паблик "Киев Сейчас".
Спасатели ликвидировали возгорание в мастерской по росписи икон на территории Лавры.
Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве, в 13:45 в Печерском районе по ул. Лаврская, 9-21 на территории Киево-Печерской Лавры возник пожар в двухэтажном здании корпуса №68 на втором этаже (где расположена мастерская по росписи икон) с распространением на кровлю (площадь уточняется).
В 14:37 пожар локализован на площади 100 кв. м и в 14:45 – ликвидирован.
К тушению привлечены 55 человек и 13 единиц техники ГСЧС.
Причина пожара будет установлена правоохранительными органами.
Напомним, что в Киеве в детском саду возник пожар. Более 100 детей были эвакуированы из помещения.
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