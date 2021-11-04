Во время пожара в Лавре пострадали три человека: один выпрыгнул из окна второго этажа (видео)

Во время пожара в Лавре пострадали три человека: один выпрыгнул из окна второго этажа (видео)

Причина пожара будет установлена правоохранительными органами.

Во время пожара в Киево-Печерской лавре пострадали три человека. Один из них выпрыгнул из окна второго этажа.

Об этом сообщил паблик "Киев Сейчас".

Спасатели ликвидировали возгорание в мастерской по росписи икон на территории Лавры.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве, в 13:45 в Печерском районе по ул. Лаврская, 9-21 на территории Киево-Печерской Лавры возник пожар в двухэтажном здании корпуса №68 на втором этаже (где расположена мастерская по росписи икон) с распространением на кровлю (площадь уточняется).

В 14:37 пожар локализован на площади 100 кв. м и в 14:45 – ликвидирован.

К тушению привлечены 55 человек и 13 единиц техники ГСЧС.

Причина пожара будет установлена правоохранительными органами.

Напомним, что в Киеве в детском саду возник пожар. Более 100 детей были эвакуированы из помещения.

Читайте также:

Спасатели тушили здание на территории Киево-Печерской лавры

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку