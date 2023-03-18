Во время оккупации села в Киевской области российские военные съели почти всех страусов и угрожали убивать собак

В Здвижовке Киевской области во время временной оккупации русские военные съели почти всех страусов с местной фермы. Кроме того, солдаты страны-террориста РФ обещали владельцам собак, которые будут убивать их животных, если те будут лаять.

Об этом рассказал местный житель Юрий Погребняк, передает издание "Вечерний Киев".

После освобождения села оказалось, что уцелело всего несколько птиц.

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"Один российский молодой связист даже ходил, просил селян не портить кабели связи, потому что они, мол, уже устали каждый день их чинить. Он же как-то принес нам кусок жареной страусятины, чтобы мы могли попробовать "Оказывается, они почти всех страусов на ферме зарезали и съели. Лишь двум птицам удалось убежать. Одного страуса я видел, когда он ходил по человеческим огородам, искал, что поесть и крестьяне его подкармливали", — рассказал Погребняк.

Кроме того, мужчина рассказал, что оккупанты угрожали владельцам собак убивать животных, если те будут лаять.

"А еще по селу бегали множество собак, потому что многие отпустили животных из цепей, чтобы те спаслись. Ведь оккупанты сказали, что постреляют всех псов, которые будут лаять. Впрочем, некоторым собакам не повезло. Буряты их съели", — уточнил Погребняк.

"Выпили всю водку и начали мародерить"

Местный житель также рассказал, что российские военные устраивали постоянные попойки. Когда напивались, забирали у людей машины, велосипеды, разрисовывали буквами V или Z и ездили по селу. Таким образом, они развлекались. С каждым днем вели себя все хуже и хуже.

Половина оккупантов – это были подготовлены военные. Остальные захватчики напоминали бездомных в обшарпанной одежде. Они в большинстве своем стояли на блок-постах, выпрашивали сигареты и еду. Также оккупанты ходили по домам меняли горючее на самогон. Но так было только в начале вторжения.

Достаточно быстро жители села начали понимать, что дела у россиян идут совсем нехорошо. К примеру, вечером выезжала их колонна в сторону Киева, а на следующий день возвращалась только часть. Остальные навсегда остались лежать на украинской земле. Россияне были злы и подавлены.

За месяц оккупации села лица захватчиков, стоявших в Здвижевке, менялись, по-видимому, трижды. Они несли огромные потери и были очень озлоблены. Всю водку выпили, магазин разгромили и начали мародерить.

Сначала ходили ночью и грабили дома, где не было людей. А потом начали воровать средь бела дня, не обращая внимания на то, есть хозяева дома или нет. Отбирали у людей огородные тачки, грузили на них телевизоры, магнитофоны, компьютеры, стиральные машины, утюги, кастрюли, сковородки… Подъезжали Уралы, в которые они складывали награбленное. А что уже не влезало в кузов, привязывали веревками и вывозили в сторону белорусов.

Совершенно безбашенными были кадыровцы, которые заняли школу в Здвижевке. Они ненавидели как украинцев, так и своих россиян. В глазах их было желание всех пострелять и уничтожить. Много было в деревне и бурятов. От них тоже чувствовалась враждебность. А когда "взять Киев за три дня" не удалось, они совсем разозлились. А сколько сначала было бравады. Ходили по селу настоящими победителями, дерзкие, к украинцам относились как к быдлу.

Напомним, в Бучанском районе Киевской области недавно нашли две гранаты в полной боевой готовности. Они были привязаны к дереву.

Как селяне спасли страуса от русских оккупантов и где теперь живет птица

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