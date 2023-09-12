Во время обороны Киева летчикам РФ транслировали в эфир похоронный марш – начальник управления РЭБ

Украинские войска радиоэлектронной борьбы в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году, во время обороны Киева, подавляли частоты российской авиации, транслируя летчикам-оккупантам похоронный марш.

Об этом рассказал начальник Главного управления РЭБ и кибербезопасности Иван Павленко в интервью "Украинской правде".

"В первые дни войны, когда "орки" летали в районе Киева, мы использовали радиостанции для того, чтобы осуществлять радиоподавление управления авиации противника. Ребята тогда записали похоронный марш, который звучал в эфире у россиян. Я вам говорю, они тогда меняли частоты мгновенно. 10 секунд – изменение. Положительный эффект сразу. Такие перестройки на другие частоты являются прямым подтверждением того, что радиоподавление было успешным", — отметил он.

Иван Павленко также отметил, что работу РЭБ очень трудно оценить, потому что ее не видно на первый взгляд, поэтому оценка дается в процентах.

"Эффективность РЭБ всегда измеряется в процентах. Потому что все это излучение, его нельзя пощупать. Например, берем сеть связи танкового батальона. Там есть 10, допустим, радиолиний. Если мы подавили все радиолинии, то связь называется сорванной, это 100%. Если подавили 70%, то это называется нарушено. Если подавили 50%, это называется усложнено. Так считается эффективность радиоэлектронной борьбы на примере связи", – пояснил Павленко.

Напомним, оккупационная армия России уничтожила сотни единиц техники ВСУ, оказавшейся муляжами.

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