Во время конфликта киевлянин застрелил прохожего (фото, видео)

Начато досудебное расследование по факту умышленного убийства.
В Киеве на улице Овруцкой в Шевченковском районе между двумя прохожими возник конфликт, во время которого один из мужчин выстрелил в другого. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.
Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщили в столичном управлении Национальной полиции
"На спецлинию 102 от врачей поступило сообщение о том, что на улице Овруцкой стреляли в мужчину. На место происшествия немедленно прибыли наряд патрульной полиции, следственно-оперативная группы районного и Главного управлений полиции", — говорится в сообщении.
По словам следователя Виталия Журбы, на месте правоохранители обнаружили мужчину с огнестрельным ранением грудной клетки, пообщались со свидетелями и установили обстоятельства происшествия.
Выяснилось, что на улице между двумя прохожими возник конфликт. В результате один из участников выстрелил в оппонента, вероятно, из травматического оружия. Пострадавший, 1977 года рождения, от полученного огнестрельного ранения в грудь скончался на месте.
Нарушителем оказался местный житель, 1998 года рождения, которого задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Оружие и патроны изъяты и направлены на экспертное исследование.
По факту преступления открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство.
Стрелку сообщено о подозрении, а также готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает от семи до пятнадцати лет заключения.
Напомним:
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