Во время конфликта киевлянин застрелил прохожего (фото, видео)

Во время конфликта киевлянин застрелил прохожего (фото, видео)

Начато досудебное расследование по факту умышленного убийства.

В Киеве на улице Овруцкой в Шевченковском районе между двумя прохожими возник конфликт, во время которого один из мужчин выстрелил в другого. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщили в столичном управлении Национальной полиции

"На спецлинию 102 от врачей поступило сообщение о том, что на улице Овруцкой стреляли в мужчину. На место происшествия немедленно прибыли наряд патрульной полиции, следственно-оперативная группы районного и Главного управлений полиции", — говорится в сообщении.

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По словам следователя Виталия Журбы, на месте правоохранители обнаружили мужчину с огнестрельным ранением грудной клетки, пообщались со свидетелями и установили обстоятельства происшествия.

Выяснилось, что на улице между двумя прохожими возник конфликт. В результате один из участников выстрелил в оппонента, вероятно, из травматического оружия. Пострадавший, 1977 года рождения, от полученного огнестрельного ранения в грудь скончался на месте.

Нарушителем оказался местный житель, 1998 года рождения, которого задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Оружие и патроны изъяты и направлены на экспертное исследование.

По факту преступления открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство.

Стрелку сообщено о подозрении, а также готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает от семи до пятнадцати лет заключения.

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