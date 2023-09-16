Во время боев в Гостомеле РФ потеряла 200 элитных специалистов по захвату аэродромов: спецназовец ГУР рассказал о бое за поселок

Россияне полагали, что повторят сценарий захвата аэродрома, как во время "приштинского броска" в Косово от 12 июня 1999 года.

Во время боев в Гостомеле Киевской области РФ потеряла 200 элитных специалистов по захвату аэродромов.

Об этом сообщил Герой Украины, командир подразделения спецназначения ГУР МО Украины, офицер-разведчик, участвовавший в битве за Киев. Он напомнил детали боевых действий в Гостомеле, где россияне намеревались высадить десант и захватить аэродром "Антонов".

"По плану Москвы, аэропорт под Киевом должен послужить ключевым хабом для быстрого перебрасывания транспортной авиацией техники и живой силы для последующей оккупации столицы Украины.

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Похоже, россияне думали, что повторят сценарий захвата аэродрома, как во время "приштинского броска" в Косово от 12 июня 1999 года. Они думали, что в Гостомеле повторят сценарий захвата аэродрома, как во время событий в Казахстане в начале января 2022 года. Они были настолько самоуверенны, не отдавая себе отчета, что имеют дело с украинцами", ― отметил Герой Украины.

Разведчик объяснил, что действия спецназовцев ГУР МО Украины и других подразделений Сил безопасности и обороны государства в Гостомеле были направлены на то, чтобы уничтожить как можно больше сил и средств врага и не допустить захвата аэродрома.

В результате ожесточенных боев взлетно-посадочные полосы на аэродроме стали непригодными для приема российских транспортных бортов с войсками и техникой. Враг понес значительные потери.

"В боях за аэродром "Антонов" государство-агрессор потеряло около 200 элитных боевых специалистов по захвату аэродромов и аэропортов, десятилетиями участвовавших в военных учениях такого типа", ― сообщил представитель ГУР МО Украины.

Напомним, 2 апреля 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов всю Киевскую область.

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