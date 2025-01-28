Во время атаки на Киевщину дроны повредили музей ретро-авто (фото)

В Киевской области в результате атаки российскими беспилотниками в ночь на 28 января обломками сбитой цели было повреждено помещение музея ретро-автомобилей.

Об этом сообщил временный исполняющий обязанности главы Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Чрезвычайники потушили пожар в ангаре с ретро-автомобилями, охвативший площадь в 600 кв. м. По предварительным данным, огонь уничтожил девять машин и повредил еще 27.

Кроме того, последствия вражеской атаки фиксируются еще в трех районах Киевской области. В них повреждены два частных дома, три нежилых помещения и три автомобиля.

К счастью, обошлось без пострадавших. Также нет попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры.

Оперативные группы продолжают работу по ликвидации последствий атаки.

Последствия атаки на Киевскую область в ночь на 28 января/Фото: КОВА

Последствия атаки на Киевскую область в ночь на 28 января/Фото: КОВА

Последствия атаки на Киевскую область в ночь на 28 января/Фото: КОВА

Последствия атаки на Киевскую область в ночь на 28 января/Фото: КОВА

Последствия атаки на Киевскую область в ночь на 28 января/Фото: КОВА

Последствия атаки на Киевскую область в ночь на 28 января/Фото: КОВА

Последствия атаки на Киевскую область в ночь на 28 января/Фото: КОВА

Напомним, в ночь на 28 января российские захватчики атаковали Украину ударными дронами. Вражеские беспилотники двигались в центральных, северных, восточных и южных регионах страны.