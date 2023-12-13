Во время атаки на Киев ракета упала на территории больницы: количество пострадавших выросло до 45 человек

Стали известны последствия ночной атаки на Киев.
Во время ночной атаки на столицу в ночь на 13 декабря 2023 года произошло, по предварительной информации, падение ракеты на территорию одной из больниц Киева.
Об этом в сообщении в социальных сетях заявил мэр Киева Виталий Кличко.
В нескольких корпусах заведения вылетели окна. Один человек пострадал. Полиция прибыла на место, осматривают воронку на территории медучреждения.
Всего в Днепровском районе в результате вражеской атаки пострадали 45 человек. 18 из них госпитализировали, в том числе 2 детей. 27 получили помощь медиков на месте. В том числе и трое детей.
Напомним, что многие киевляне получили порезы от стекла, в результате выбитых взрывной волной окон.
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