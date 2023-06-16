Во время атаки на Киев лидеры африканских стран спускались в укрытие

Перед началом российской атаки лидеры стран Африки как раз посетили Бучу.

Во время ракетной атаки на Киев 16 июня лидерам стран Африки, которые находятся с визитом в столице, пришлось спускаться в укрытия.

Об этом сообщает Reuters.

Отметим, что в Киев с визитом прибыли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Замбии Хакаинде Хичиллема, президент Сенегала Маки Салл, президент Коморских Островов Азали Ассумани, премьер Египта Мустафа Мадбули и глава МИД Уганды Джедже Одонго.

Перед началом российской атаки по украинской столице африканская делегация посетила Бучу в Киевской области.

Напомним, лидеры африканских стран прибыли в Киев 16 июня, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и представить свой "мирный план" по урегулированию развязанной Россией войны.

Что касается "мирного плана", то в нем говорится о таких мерах: отвод российских войск, вывод тактического ядерного оружия из Беларуси, приостановление исполнения ордера Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина и ослабление санкций.

Отметим, что именно во время визита в Киев африканских лидеров российские оккупанты запустили по городу шесть ракет "Кинжал" и два "Калибра". Силы ПВО отразили вражескую атаку и уничтожили все запущенные воздушные цели. Однако в одном из районов Киевщины обломки сбитой ракеты упали на жилой дом, пострадали люди.

Добавим, что 17 июня члены африканской "миротворческой миссии" планируют встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

В Украину приехал Президент ЮАР Сирил Рамафоса

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