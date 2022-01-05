Во что превратились часы на Майдане Незалежности в центре Киева: видео

На электронном табло часов на Доме профсоюзов большую часть времени демонстрируется реклама.
Главные часы страны, расположенные на Доме профсоюзов в центре Киева, большую часть времени демонстрируют рекламу. Поэтому практически невозможно узнать, какое время и температура воздуха в Киеве.
Об этом сообщила журналистка ТСН Наталья Нагорная в Facebook и обнародовала соответствующее видео.
Часы показывают рекламу мороженого "Крещатик", рекламу ЛУН и т.д.
К тому же часть рекламы на табло демонстрируется настолько мелким шрифтом, что не каждый может его разглядеть.
"Узнать, который час и какая температура, в Киеве стало практически невозможно", — отмечает журналистка, глядя на часы.
Женщина около трех минут ждала, пока на часах появится дата и время.
Зачем на #МайданНезависимости часы. #жлобство вот как оно естьОпубликовано Natasya Nagorna вторник, 4 января 2022 г.
Напомним, в Киеве объяснили, как спасти сооружение или другую достопримечательность, если к нему уже сгоняют технику.
Читайте также:
- Пожар в костеле святого Николая, дрифт возле Софии и носки под запретом: каким был 2021 год для Киева
- Золотое украшение, найденное на территории Софии Киевской, оказалось фрагментом редкой иконы: фото
- Святой вечер перед Рождеством — что приготовить, как встречать, как украсить дом
- В Украине разрешили прививаться бустерной дозой людям от 60 лет: какую вакцину будут вводить
- Впервые за 142 года: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
- Старый Новый год 2022: когда празднуют, гадания, традиции праздника, что нельзя делать в этот день