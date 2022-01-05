Во что превратились часы на Майдане Незалежности в центре Киева: видео

На электронном табло часов на Доме профсоюзов большую часть времени демонстрируется реклама.

Главные часы страны, расположенные на Доме профсоюзов в центре Киева, большую часть времени демонстрируют рекламу. Поэтому практически невозможно узнать, какое время и температура воздуха в Киеве.

Об этом сообщила журналистка ТСН Наталья Нагорная в Facebook и обнародовала соответствующее видео.

Также читайте В Киеве в парке на Отрадном столб ударил током таксу

Часы показывают рекламу мороженого "Крещатик", рекламу ЛУН и т.д.

К тому же часть рекламы на табло демонстрируется настолько мелким шрифтом, что не каждый может его разглядеть.

"Узнать, который час и какая температура, в Киеве стало практически невозможно", — отмечает журналистка, глядя на часы.

Женщина около трех минут ждала, пока на часах появится дата и время.

Зачем на #МайданНезависимости часы. #жлобство вот как оно есть Опубликовано Natasya Nagorna вторник, 4 января 2022 г.

Напомним, в Киеве объяснили, как спасти сооружение или другую достопримечательность, если к нему уже сгоняют технику.

Читайте также: