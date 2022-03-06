В Киеве объявлена воздушная тревога!

ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога!

Об этом сообщает пресс-служба КГГА 6 марта в 12:12.

"Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!", — говорится в сообщении.