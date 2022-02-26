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Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога

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Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога

Getty Images

Сохраняйте спокойствие.

В Киеве в 08:07 26 февраля объявили очередную воздушную тревогу. Всем киевлянам необходимо срочно последовать в укрытие гражданской защиты.

Об этом сообщили в КГГА.

Напомним, что станции красной линии метрополитена работают только в режиме укрытия. Поезда между станциями не курсируют.

Движение поездов синей и зеленой ветвями метро осуществляется в штатном режиме. При необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы.

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