Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога

Сохраняйте спокойствие.

В Киеве в 08:07 26 февраля объявили очередную воздушную тревогу. Всем киевлянам необходимо срочно последовать в укрытие гражданской защиты.

Об этом сообщили в КГГА.

Напомним, что станции красной линии метрополитена работают только в режиме укрытия. Поезда между станциями не курсируют.

Движение поездов синей и зеленой ветвями метро осуществляется в штатном режиме. При необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы.