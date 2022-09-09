"Внезапно выехал на дорогу": в Киеве произошло смертельное ДТП с велосипедистом (фото)

В Киеве на Оболони водитель Toyota насмерть сбил велосипедиста. ДТП произошло вечером 8 сентября на съезде с проспекта Степана Бандеры в сторону улицы Богатырской.

Об этом сообщили в полиции Киева.

По словам водителя, велосипедист внезапно выехал перед его автомобилем на проезжую часть.

"Водитель не успел вовремя среагировать и совершил наезд на пострадавшего, в результате чего последний скончался во время оказания ему неотложной медицинской помощи. Керманича, 1971 года, медики госпитализировали в больницу ", — рассказал представитель полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами или без такового.

Фото: Национальная полиция Украины

Фото: Национальная полиция Украины

Напомним, в Киеве переименовали улицу Волгоградскую в Соломенку на улицу имени Романа Ратушного.

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