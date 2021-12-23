Внезапно стало плохо: под Киевом женщина почти двое суток пролежала на полу

Внезапно стало плохо: под Киевом женщина почти двое суток пролежала на полу

Поднять трубку от взволнованных родных, проживающих в Киеве, бабушка не имела возможности.

Под Киевом женщина почти двое суток пролежала на полу. Ей внезапно стало плохо из-за проблем с давлением.

18 декабря около 18 часов 30 минут в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что его бабушка не выходит на связь, а его ключи от квартиры не подходят.

Об этом сообщает полиция в Киевской области.

Пообщавшись с внуком на месте, полицейские поняли, что ждать службу, которая открыла бы дверь, не было времени. Не теряя ни минуты правоохранители открыли окно и попав в квартиру. Там они увидели лежавшую на полу бабушку.

По предварительным данным, 74-летняя жительница города Вышгород пролежала на полу без воды и еды полтора дня.

"В последнее время у пожилой женщины были проблемы с давлением. Женщине стало плохо и она не могла самостоятельно встать, а на помощь никто не пришел, поскольку проживает сама. Поднять трубку от взволнованных родных, проживающих в Киеве, она не имела возможности", — сообщили в полиции.

Для предоставления квалифицированной помощи полицейские вызвали медиков.

"Сейчас бабушка чувствует себя лучше, а родные пообещали больше не оставлять ее без присмотра", — отметили в полиции.

Напомним, под Киевом мужчина три дня пролежал на полу, потому что не мог встать. Ранее он перенес несколько инсультов.

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