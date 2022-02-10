Вместо крика новорожденного мать услышала хрип: киевские врачи провели ряд уникальных операций маленькому мальчику

В Охматдете спасли малыша, у которого дыхательные пути и пищевод были не разделены и выглядели как единственная трубка.

Команда киевских врачей провела ряд уникальных операций маленькому мальчику.

Специалисты Охматдета спасли малыша, у которого с рождения дыхательные пути и пищевод были не разделены и выглядели как единая трубка.

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Об этом ТСН.ua сообщили в пресс-службе Охмадита.

Когда Наталья стала мамой, вместо долгожданного крика своего первенца, она услышала хрип. Новорожденный Ванечка не мог выдавить ни звука, будто в его легких было полно воды. Через час ребенок перестал самостоятельно дышать – тогда мальчика подключили к аппарату ИВЛ.

Хмельницкие врачи предупредили маму, что с подобными патологиями дети не живут. Но дали маленькую надежду и посоветовали обратиться в Охматдет.

Порок смогли расшифровать во время обследования в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет". Оказалось, что это ларинго-трахео-эзофагеальная расщелина (Laryngo-tracheo-esophageal cleft). Это когда гортань и глотка, трахея и пищевод не разделены, а представляют собой как бы единую трубку с расщелиной разной длины.

С редким врожденным пороком, который встречается раз на 10 000-20 000 родов, в киевскую больницу ребенок попал на седьмой день жизни.

Эта патология очень часто (приблизительно в 60% случаев) сочетается с другими аномалиями, в частности, пороками сердца, черепа и лица, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов.

"Такие дети нуждаются в сложном этапном хирургическом лечении с привлечением высококвалифицированной мультидисциплинарной команды: хирургов, анестезиологов, интенсивистов, неонатологов, педиатров, генетиков, реабилитологов. Сейчас в мире лечение порока остается проблемным, а летальность — очень высокой. В случае сопутствующих аномалий она достигает более 60%", — отметил детский хирург Охматдета, профессор Евгений Руденко.

Однако врачи разработали индивидуальную программу хирургического лечения и провели три операции Ване за первые два месяца жизни. Специалисты произвели реконструкцию гортани, глотки, трахеи и пищевода. Последняя операция продлилась 6 часов и прошла успешно.

Это третий ребенок в Украине, которому провели подобную операцию. Все три делали в Охматдете. Первую – в 2020 году. Раньше такие детки были обречены, теперь имеют шанс на полноценную жизнь.

Через месяц, после проведения последней операции, мальчика с мамой выписали из больницы. Сейчас Ване уже год, эндоскопическое обследование подтвердило полное восстановление строения и функций гортани, трахеи, глотки и пищевода. Ребенок сам дышит, проглатывает и питается, имеет звонкий голос.

Напомним, во Львове прооперировали 7-летнюю девочку с четырьмя пороками сердца.

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