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Вместо имени — номер: в Буче хоронят неопознанных гражданских, погибших во время оккупации (фото)

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Вместо имени — номер: в Буче хоронят неопознанных гражданских, погибших во время оккупации (фото)

Фото: Алексей Кулеба

Осталось неидентифицировано около полусотни тел гражданских.

В Буче Киевской области хоронят неопознанные тела гражданских, погибших во время российской оккупации. Вместо имени на таких могилах – номер.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Это обычные люди, которых убили россияне за то, что они украинцы. Они убегали от войны и были расстреляны в машинах. Их убили в собственных дворах. Замучили в подвалах", — написал он.

Кулеба отметил, что на прошлой неделе 35 человек были похоронены в отдельных могилах. В общей сложности осталось неидентифицировано около полусотни гражданских. У всех взяты образцы ДНК.

"Россияне будут нести ответственность за каждое преступление, за каждое варварское убийство или издевательство. Рано или поздно, но это произойдет. Мы со своей стороны совершаем все необходимое и фиксируем эти преступления, свидетельствующие о геноциде украинцев", — добавил Кулеба.

Фото: Алексей Кулеба / ©
Фото: Алексей Кулеба
Фото: Алексей Кулеба / ©
Фото: Алексей Кулеба

Напомним, в Днепровском районе Киева территориальная оборона "наказала" пару нарушителей комендантского часа. Парень с девушкой приседали, взявшись за руки.

Кладбище неизвестных: в Буче начали хоронить тела замученных неопознанных людей

Кладбище неизвестных: в Буче начали хоронить тела замученных неопознанных людей

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