Влияют ли сбои в работе мобильных операторов на систему уличного освещения в Киеве: ответ КГГА (фото)

Даже при полном отсутствии связи с диспетчерской, контролеры продолжают обеспечивать автономное автоматическое управление мощностью фонарей города на линиях электропередачи.

Киеву не пришлось переходить на ручной режим отключения уличного освещения из-за сбоев мобильных операторов.

Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

"Благодаря независимой городской резервной линии связи и технологии LoRaWAN мы оперативно реагируем на изменения и оптимизируем работу освещения в реальном времени. Даже при отсутствии основного канала связи", – отметил Оленич.

Даже при полном отсутствии связи с диспетчерской, контролеры продолжают обеспечивать автономное автоматическое управление мощностью фонарей города на линиях электропередачи.

Благодаря этому Киев экономит более 50% электроэнергии на освещении улиц.

Отметим, что в 2022 году Киев построил городскую опорную сеть по внедрению технологии LoRaWAN. Особенностью технологии является надежность передачи данных и расстояние, на которое может быть передана информация (5-15 км). Одна базовая станция может обслуживать более тысячи устройств.

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Кибератака на "Киевстар"

Вечером 13 декабря "Киевстар" начал возобновлять работу по всей Украине. В компании обещают, что после полного обновления Сети подготовят компенсации всем абонентам и корпоративным клиентам, которые не могли воспользоваться сервисами компании.

Утром 12 декабря в работе "Киевстара" произошел масштабный сбой. На проблемы стали жаловаться пользователи мобильного оператора. Известно, что масштабный технический сбой произошел из-за "мощной хакерской атаки".

Российская хакерская группа призналась в атаке на "Киевстар". В СМИ сообщалось о группе хакеров "Солнцепек". СБУ подтвердило, что атаку совершила одна из российских группировок.

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