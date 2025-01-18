Власти Киева назвали точное количество убитых баллистической ракетой

Информация о четвертом погибшем не подтвердилась.
Сегодня утром в Шевченковском районе Киева в результате российской атаки погибли три человека. Информация о четвертой жертве не подтвердилась.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
"В настоящее время подтверждена информация о трех погибших в результате атаки врага на столицу", — подчеркнул мэр.
Впоследствии руководитель КМВА Тимур Ткаченко уточнил, что погибли двое мужчин 43-х и 25-ти лет, а также 41-летняя женщина. Кроме того, известно о трех пострадавших. Они получили медицинскую помощь на месте, от госпитализации отказались.
По словам Ткаченко, из-за удара ракет частично разрушены производственное здание, заведение питания, бизнес центр, торговый центр, магазин и десять автомобилей. Поврежден вход и выход станции метро "Лукьяновская".
Как сообщалось, РФ нанесла баллистику по столице утром 18 января. В результате атаки погибшие мирные жители и разрушения. Из-за поврежденной водопроводной магистрали во многих домах нет воды, на месте работали аварийные бригады "Киевводоканала".
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