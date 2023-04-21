Владимир Кличко и Украинская команда передали 204 батальона броневик: защитит от пуль, мин и засад

Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба.

«Волонтеры «Украинской команды» вместе с Владимиром Кличко приехали в расположение 204 батальона киевской терробороны с подарками. Привезли новый броневик "Кобра". Он вмещает 10 человек и способен оградить бойцов от автоматных очередей, мин и засад. Так что такой броневик очень нужен на передовой», — говорится в сообщении «Украинской команды».

О таком броневике просили бойцы 204 батальона, когда волонтеры «Украинской команды» и Владимир Кличко привозили им разведывательные дроны. О потребностях защитников узнал Владимир Кличко и помог приобрести этот броневик, сообщает «Украинская команда». При этом командир 204 батальона Сергей Гороховский отметил, что это было сделано очень оперативно.

"Такой скорости реализации проекта за историю нашего батальона еще не было", — сказал он.

Владимир Кличко подчеркнул, что этот броневик – украинское производство.

«Этот броневик сделан в Украине. Это мы, украинцы, делаем это. И делаем быстро. И, кстати, в этом авто очень много классных вещей», – отметил Владимир Кличко.

Также он передал бойцам разведывательные беспилотники и поблагодарил «Украинскую команду» за совместную работу.

«Мы не одни. Свободный мир знает, что мы здесь, в Украине, боремся не только за нашу жизнь и нашу свободу, но и за их. И потому только вместе. С "Украинской командой". Это все совместная работа. И вам благодарность, Артур Леонидович, что мотивировали», — заявил Владимир Кличко.

Руководитель «Украинской команды» Артур Палатный подчеркнул, что «Украинская команда» и дальше будет помогать украинским защитникам.

«Хочу пожелать от «Украинской команды», всех киевлян, всех украинцев: оставайтесь живыми и здоровыми. А «Украинская команда» и дальше будет помогать нашим бойцам. Итого мы обязательно победим. Уже побеждаем. Слава Украине!" – подчеркнул Артур Палатный.

Ранее "Украинская команда" и Владимир Кличко передали бойцам 204-го Отдельного батальона территориальной обороны города Киева 10 беспилотников, а 18-й Отдельной бригаде армейской авиации имени Игоря Сикорского — шлемы для пилотов. Также «Украинская команда» передала на передовую уже несколько десятков дронов-камикадзе с «взрывными посланиями» оккупантам от украинцев, которые донатили эти беспилотники.