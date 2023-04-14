Включил свет в затопленном подвале: в Киевской области погиб 29-летний мужчина

От поражения током мужчина погиб на месте.
В Киевской области от поражения током погиб 29-летний мужчина.
Несчастный случай произошел в поселке Песковка.
Об этом идет речь в сообщении полиции Киевской области.
"Спускаясь в затопленный подвал, 29-летний молодой человек по собственной неосторожности включил свет. От поражения током он погиб на месте", — отметил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.
Тело погибшего правоохранители Бучанского управления полиции Киевщины направили на судмедэкспертизу для выяснения окончательных причин смерти.
Полиция Киевщины призывает соблюдать правила техники безопасности и беречь себя и свою жизнь.
Напомним, в Киеве 35-летний мужчина упал на рельсы метро, его госпитализировали с травмами.
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