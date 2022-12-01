Включают в розетки все, что есть: киевлян призвать не пользоваться электричеством сразу после подачи света

От перепадов напряжения выбивает автоматика, поэтому электричество снова исчезает.
Энергетики призывают киевлян не включать все электроприборы сразу после того, как появился свет.
Об этом сказал генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко.
"Сегодня ограничение потребления по Киеву составило 580 МВт, а это уже почти график. Отключалось чуть более 652 тысяч киевлян", — сообщил он.
Коваленко отметил, что сейчас гораздо чаще стали случаться аварии. Причины этому две:
- 1. Киевляне начинают пользоваться всеми приборами сразу после включения света.
"Во-первых, мы еще не вернулись к графикам, нам сложно планировать. Поэтому после того, как свет подается, начинают включать в розетки все. Автоматика выбивает от перепадов напряжения, но об этом никому неизвестно, все продолжают думать, что это экстренное отключение. А потом случаются истории, как вчера с трамваем. Обидно, но картинка, которую создают такие события, только на руку России. А потом разгоняют разные ИПСО о погромах в Киеве. Лучше обратитесь лишний раз в ЖЭК/ОСМД, чтобы выяснить причину", – отметил он.
Поэтому Коваленко призывает киевлян не торопиться подключаться к сети сразу после того, как электроснабжение было возобновлено.
- 2. Несмотря на включенное теплоснабжение, люди все равно пользуются электрообогревателями. Эти приборы создают большую нагрузку на сеть.
"Поэтому не устану повторять: используйте электроэнергию ответственно. К сожалению, мы будем иметь регулярные отключения этой зимы", — подытожил гендиректор YASNO.
Отметим, что Сергей Коваленко возглавляет операционный холдинг D.Solutions (известный под брендом Yasno), который входит в Группу ДТЭК и поставляет украинцам электроэнергию.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко встревожил жителей столицы заявлением о том, что город может остаться без централизованного отопления до весны при новых мощных обстрелах. Также он дал советы киевлянам на случай полного блекаута.
Также в Киеве введут "ручные отключения" электроэнергии, чтобы выключать свет в домах на линиях критической инфраструктуры, где раньше этого не происходило.
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