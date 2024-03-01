Виталий Кличко в очередной раз приехал на Донбасс на передовую – отвез бойцам дроны, системы РЭБ и броневик

Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз побывал на передовой на Донецком направлении.

Привез помощь бойцам четырех подразделений. Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

«Посетил наших защитников на Донбассе, где продолжаются ожесточенные бои. Отвез бойцам самое необходимое. Заехал в четыре подразделения – 28 отдельную механизированную бригаду, батальон «Свобода», 5 киевскую отдельную штурмовую бригаду и 127 батальон 112 бригады ТРО Киева. И передал в качестве благотворительной помощи в общей сложности 200 fpv-дронов, несколько квадрокоптеров DJI MAVIC 3, 7 систем РЭБ и бронированный автомобиль «Кобра» – его приобрел при поддержке международных партнеров мой брат Владимир», – сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева также отметил, что для 5 штурмовой бригады в прошлом году из бюджета столицы было выделено 83 миллиона гривен, а в текущем году – уже 50 миллионов. За средства киевлян бригада закупила несколько сот fpv-дронов, квадрокоптеров DJI MAVIC 3T и MAVIC 3 Termal/Pro. А также грузовые авто, шины и запчасти к автомобилям, отметил Кличко.

112 бригаде ТРО Киева в прошлом году столица выделила более 230 миллионов гривен и продолжит финансировать потребности подразделения в этом году, добавил мэр.

«Громада столицы и дальше будет помогать бойцам, которые сражаются на передовой, и будет оказывать необходимую помощь», - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко второй раз подряд встречал Новый год на Донбассе вместе с бойцами. Он привез защитникам дроны, химические грелки и разное снаряжение.

В конце января этого года Виталий Кличко в очередной раз побывал на «нуле». Привез нескольким подразделениям, защищающим Донецкую область, по 100 FPV-дронов и системы РЭБ.

Также сообщалось, что брат мэра Владимир Кличко в феврале 2024 года привез на передовую 130 FPV-дронов, квадрокоптеры Mavic-3 и бронированный автомобиль «Кобра» батальону «Свобода», 28 бригаде Рыцарей зимнего похода и 72 бригаде Черных Запорожцев.