Виталий Кличко рассказал о работе Гуманитарного штаба: Присоединяться могут все, кто может помогать

Виталий Кличко рассказал о работе Гуманитарного штаба: Присоединяться могут все, кто может помогать

Лидер «УДАРа», мэр Киева Виталий Кличко сообщил о создании электронной платформы Гуманитарного штаба Киева, к работе которого могут присоединяться все, кто может помогать.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

«Столица делает все для обеспечения всем необходимым защитников, бойцов терробороны и киевлян, которым нужна помощь. Вопросы по обеспечению военных мы решили, теперь должны обеспечить их родных и близких, жителей столицы, которые остались дома или находятся в укрытиях. Именно для этого работает Гуманитарный штаб, который имеет опыт эффективной работы в период первого локдауна во время пандемии коронавируса. Штаб создал электронную платформу, через которую все, у кого есть возможность, могут присоединиться со своими предложениями по поддержке города», - заявил Кличко.

По его словам, штаб будет решать вопросы обеспечения медикаментами, продуктами, предметами первой необходимости прежде одиноких людей пожилого возраста, людей с инвалидностью, матерей с маленькими детьми и т.д. Каждый киевлянин может выбрать направление, по которому может помочь:

- медикаменты и лекарства

- продукты питания

- предметы первой необходимости

- логистические услуги

- человеческие ресурсы (волонтеры)

«Я призываю всех, кто хочет и может оказать помощь, откликнуться. Мы должны защитить киевлян и обеспечить необходимым тех жителей города, которые сегодня больше всего нуждаются в помощи. Для сбора помощи и наполнения фонда я обратился к крупному и среднему бизнесу, международным организациям, иностранным партнерам Киева и Украины. Бизнес уже начал помогать, присылают гуманитарную помощь и европейские и некоторые украинские города», - подчеркнул Кличко.

Контакты гуманитарного штаба и список потребностей здесь: https://potreby.kyivcity.gov.ua/