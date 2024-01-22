Виталий Кличко передал 23 батальону партию FPV-дронов: «Взнос в уничтожение врага»

Мэр Киева Виталий Кличко передал партию FPV-дронов бойцам 23 батальона спецназначения при Президентской Бригаде им. Богдана Хмельницкого.

Видео с дронами Виталий Кличко выложил на своей странице в Facebook.

«В 23 отдельный батальон специального назначения ОПБ, который обратился ко мне за помощью, отправятся 40 FPV дронов. Пусть эта благотворительная помощь будет взносом в уничтожение врага!» – написал Виталий Кличко.

Мэр уточнил, что бойцы 23 батальона защищают Украину на Донбассе.

Ранее сообщалось, что на январской сессии Киевсовета 500 миллионов гривен из столичного бюджета было дополнительно выделено на закупку дронов для ВСУ.

Также Виталий Кличко сообщал, что передал защитникам Авдеевки более 200 дронов, которые они заказывали вместе с братом Владимиром Кличко.