Виталий Кличко оригинально поддержал волонтерскую инициативу по сбору на бандерпечи для фронта (видео)

Виталий Кличко поддержал волонтерскую инициативу «Украинской команды» «Тепло на фронт» и передал боксерские перчатки со своим автографом, которые должны быть разыграны среди тех, кто будет донатить на бандерпечи для защитников, передает сайт «Украинской команды».

«Я присоединяюсь к волонтерской инициативе «Украинской команды» по обогреву тысяч военных. Это изготовление бандерпечей для защитников на передовой. Также передаю вот такие боксерские перчатки с автографом, которые будут разыграны среди тех, кто задонатил на печи», – заявил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что накануне холодов важно обеспечить воинов теплом, и призвал приобщаться к волонтерской инициативе по поставке бандерпечей на фронт.

«На дворе становится холоднее. Готовимся к отопительному сезону. Но важно также обогреть наших защитников. Друзья! Передайте свое тепло нашим воинам! Нашим тепло – врагам будет пекло!» – отметил Кличко.

Как сообщает сайт «Украинской команды», в розыгрыше примут участие все донаты, сделанные с момента запуска акции «Тепло на фронт». Победителей будет несколько, их определит один из сервисов рандомных чисел. Присоединиться можно по ссылке.