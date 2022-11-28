Виталий Кличко: «Киев был и остается целью агрессора»

Если у оккупантов будет возможность, они попытаются еще раз пойти на Киев. Однако военные уже сделали выводы, а городские власти помогают им во всем, чтобы события февраля не повторились. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью "РБК-Украина".

«Киев – это сердце страны, символ страны, ее столица. Он был и остается целью агрессора. И если у них будет возможность, они обязательно постараются идти на Киев. Я никого не пугаю, но к этому нужно быть готовым. Выводы военные сделали. Мы также контролируем действия, помогаем всем, чем можем, чтобы то, что произошло в феврале, не повторилось», - заявил Виталий Кличко, отвечая на вопрос о рисках нового наступления на Киев.

Кличко также подчеркнул, что путину все еще нужна вся Украина, а не какие-то отдельные ее территории. И он пойдет настолько далеко, насколько ему разрешат.

«Кое-кто в Украине и среди западных партнеров делал большую ошибку, когда говорил, что путин успокоится после аннексии Крыма, будто ему этого будет достаточно, что он доволен и бьет себя в грудь как крупный «собиратель русских земель». Кое-кто говорил, что он удовлетворится Донецком и Луганском. Но ему нужны мы все, ему нужна вся Украина. Нашим зарубежным партнерам я говорю, что путин зайдет настолько далеко, насколько мы позволим ему это сделать», – подчеркнул Кличко.