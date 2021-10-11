Винтовка Мосина, гранаты и боеприпасы на 32 тысячи гривен: под Киевом задержали торговца оружием (фото)

Винтовка Мосина, гранаты и боеприпасы на 32 тысячи гривен: под Киевом задержали торговца оружием (фото)

Мужчина хотел продать все это оружие знакомому.

Под Киевом полицейские задержали торговца оружием.

Во время обыска в салоне автомобиля Renault Megane правоохранители изъяли винтовку Мосина, 2 гранаты Ф-1, 2 запали УЗРГМ и 30 патронов калибра 7.62. Установлено, что мужчина пытался продать оружие и боеприпасы знакомому за 32 тысячи гривен.

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Об этом сообщает полиция Киевской области.

Изъятое направлено на экспертное исследование.

Продавец оружия задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Им оказался 52-летний житель Вышгородского района.

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Досудебное расследование продолжается.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Ивано-Франковске двое мужчин стреляли из оружия с балкона многоэтажки.

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