Винтовка Мосина, гранаты и боеприпасы на 32 тысячи гривен: под Киевом задержали торговца оружием (фото)

Мужчина хотел продать все это оружие знакомому.
Под Киевом полицейские задержали торговца оружием.
Во время обыска в салоне автомобиля Renault Megane правоохранители изъяли винтовку Мосина, 2 гранаты Ф-1, 2 запали УЗРГМ и 30 патронов калибра 7.62. Установлено, что мужчина пытался продать оружие и боеприпасы знакомому за 32 тысячи гривен.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Изъятое направлено на экспертное исследование.
Продавец оружия задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Им оказался 52-летний житель Вышгородского района.
Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Досудебное расследование продолжается.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Ивано-Франковске двое мужчин стреляли из оружия с балкона многоэтажки.