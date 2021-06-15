Видео якобы водителя киевской маршрутки с пивом — провокация: полиция обнародовала детали

Киевские патрульные отметили, что человек с пивом не является водителем маршрутки.

Сегодня в соцсетях появилось видео, где мужчина в пассажирском автобусе на водительском месте употребляет алкогольные напитки. В полиции заявили, что это провокационное видео, и мужчина с пивом — не водитель маршрутки.

"Мы отреагировали на ситуацию. Предварительно известно, что видео снято, вероятно, с провокационной целью. Мужчина за рулем не является водителем маршрутного транспортного средства", — говорится в сообщении Патрульной полиции Киева.

По словам настоящего водителя, неизвестные забежали в салон автобуса, когда он оставил его на конечной остановке на проспекте Маяковского.

До приезда патрульных мужчины скрылись.

Напомним, в Киеве задержали девушку и трех парней за похищение водителя такси. Фигуранты затянули таксиста в квартиру и избили, а для разрешения конфликта предложили отдать им 25 тысяч долларов США. Таким образом правонарушители пытались разрешить конфликтную ситуацию, возникшую между ними накануне.

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