Ветерану АТО, который угрожал взорвать гранату в Кабмине, 6 августа изберут меру пресечения

Судебное заседание состоится в Печерском райсуде столицы.

Мужчине, который угрожал взорвать гранату в Кабинете министров, 6 августа изберут меру пресечения.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Ветерану АТО Владимиру Прохничу накануне объявили о подозрении сразу по трем статьям. Это захват госздания, незаконное лишение свободы и незаконное обращение с оружием. В соцсети сейчас собираются люди — в основном ветераны и волонтеры, которые собирают средства Прохничу на адвоката, а еще планируют прийти в суд и готовы взять подозреваемого на поруки.

Напомним, два дня назад 43-летний мужчина с гранатой в руках зашел в здание правительства и угрожал его взорвать. Правоохранители объявили спецоперацию. Впоследствии Прохнича задержали. Переговоры с ним вел его товарищ.

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