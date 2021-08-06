Ветерану АТО, который угрожал взорвать гранату в Кабмине, 6 августа изберут меру пресечения

Судебное заседание состоится в Печерском райсуде столицы.
Мужчине, который угрожал взорвать гранату в Кабинете министров, 6 августа изберут меру пресечения.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.
Ветерану АТО Владимиру Прохничу накануне объявили о подозрении сразу по трем статьям. Это захват госздания, незаконное лишение свободы и незаконное обращение с оружием. В соцсети сейчас собираются люди — в основном ветераны и волонтеры, которые собирают средства Прохничу на адвоката, а еще планируют прийти в суд и готовы взять подозреваемого на поруки.
Напомним, два дня назад 43-летний мужчина с гранатой в руках зашел в здание правительства и угрожал его взорвать. Правоохранители объявили спецоперацию. Впоследствии Прохнича задержали. Переговоры с ним вел его товарищ.
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