Ветеран АТО, имеет орден "За мужество": появились фото мужчины, который угрожал взорвать гранату в Кабмине

Граната, которую мужчина угрожал взорвать, была боевой.

Мужчину, угрожавшего взорвать здание Кабмина, задержали. Предварительно известно, что нападающего зовут Владимир Прохнич, он был сапером в батальоне "Айдар" и имеет контузию, а также в 2015 году был награжден Петром Порошенко орденом "За мужество" 3 степени.

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Об этом пишут ряд СМИ и телеграм-каналов, публикуя его фотографии.

Фото із соцмереж

Фото із соцмереж

Фото із соцмереж

Отметим, что в здание Кабинета министров, где в 13:00 должно состояться заседание правительства, прорвался неизвестный мужчина с предметом, похожим на гранату, выдернул чеку и угрожал ее взорвать. Более того, он сказал, что "живым оттуда не уйдет, сядет на 10 лет".

Очевидцы пытались его успокоить, впрочем нападающий забежал внутрь здания правительства. На данный момент его уже задержали. После задержания Владимир извинился перед правоохранителями. На месте продолжает дежурить много правоохранителей.

Фото із соцмереж

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