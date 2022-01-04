Весенняя погода в Киеве: в ближайшие дни в столице прогнозируют потепление и дожди

Весенняя погода в Киеве: в ближайшие дни в столице прогнозируют потепление и дожди

Температура воздуха поднимется до +8 градусов.

В Киеве в ближайшие дни, с 4 по 6 января, прогнозируют потепление и "весеннюю" погоду. Ожидается, что температура воздуха поднимется до +8 градусов, также пойдут дожди.

Об этом сообщает сайт Sinoptik.

Так, во вторник, 4 января вечером пойдет небольшой дождь. Температура воздуха вечером +3 +2 градуса. Ветер южный, 2-10 м/с.

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В среду, 5 января, потеплеет. Температура воздуха +3 +8 градусов. Облачная погода будет держаться весь день. Утром дождь прекратится, днем пойдет снова, а ближе к вечеру будет слабеть.

В четверг, 6 января, также будет облачно, но без осадков. Температура воздуха +2 +5 градусов. Ветер западный, 3-10 м/с.

Отметим, что в Киеве 3 января зафиксировали температурный рекорд. Впервые за 142 года среднесуточная температура составляла +4,3°С.

Sinoptik.ua

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