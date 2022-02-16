"Киев заминирован": полиция ищет взрывчатку в столице

В столице ищут взрывчатку.

В среду, 16 февраля, на электронную почту СБУ поступило анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Киеве.

Об этом ТСН.ua сообщили в полиции Киева.

На места выехали кинологи и взрывотехники.

Отметим, что паблики и пользователи в Сети сообщают якобы о минировании всего Киева.

В полиции эту информацию опровергли - говорят, что "заминирвоно" ряд объектов в Киеве".

Напомним, что 16 февраля в Украине празднуют День единения. Праздник совсем молодой и был внедрен указом президента Украины №53/2022 от 14 февраля 2022 года.

Во время празднования этого праздника на всех домах и постройках всех населенных пунктов Украины рекомендовано поднять государственный флаг и добавить к одежде желто-голубые ленточки.

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