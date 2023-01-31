Вернулся с "нуля", но погиб из-за генератора: под Киевом произошла трагедия с военным

В Княжичах на Киевщине 28 января три человека погибли из-за отравления угарным газом от генератора в частном доме. Один из погибших – военнослужащий Егор Пасхалов. В начале полномасштабной войны он присоединился к терробороне, затем защищал Броварской район, Черниговскую область, служил под Бахмутом.

Перед трагедией мужчина включил в гараже генератор, потому что долго не было света, и готовил плов в ожидании гостей. Об этом рассказала жена погибшего Юлия Пасхалова.

"Мне казалось, мы прошли все страхи войны — ведь Егор находился на первой линии и вернулся. Мы сохранили и приумножили в наших сердцах любовь, несмотря на боль и печаль разлуки! Мы были опорой и надеждой, верой и душой друг для друга! Навсегда! Но нет. Война забирает даже там, где безопасно и уютно. Вчера, как всегда, не было света долго. Й*бана р*сня", – написала Юлия у себя в Facebook.

Егор Пасхалов/Фото: Юлия Пасхалова

За считанные часы из-за сбоя в системе выхлопа и отсутствия надлежащей вентиляции мужчина и его гости отравились угарным газом.

"Смерть пришла к Егору во сне. Перестало биться сердце рано утром, а мое разорванное на куски искало ответ "почему не отвечает?". Не найду я никогда этот ответ "почему?". Лишь оставлю компасом своим последние слова самого родного: "котик, я так тебя люблю", — пишет Юлия.

Фото: Андрей Небитов

Фото: Андрей Небитов

У погибшего мужчины осталось два несовершеннолетних сына.

Вместе с Егором Пасхаловым погибли два его побратима, рассказала подруга Оксана Домашенко. Мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что имя второго погибшего военного –Роман Хижняк. Третья жертва – женщина, ее имя неизвестно.

Егор Пасхалов/Фото: Оксана Домашенко

Напомним, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб 24-летний пилот Данил Мурашко. На подбитом самолете, несмотря на малую высоту, он пытался увести самолет от жилых домов, поэтому не смог безопасно катапультироваться.

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