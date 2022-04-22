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"Верим в победу жизни над смертью": Зеленский прокомментировал возвращение в Киев посольства Великобритании

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"Верим в победу жизни над смертью": Зеленский прокомментировал возвращение в Киев посольства Великобритании

Associated Press

Украинский президент назвал это решение важным и символическим.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность "британским друзьям" за возвращение в Киев дипломатического представительства.

Об этом он говорил во время своего традиционного обращения вечером в пятницу, 22 апреля.

Президент назвал это решение важным и символическим.

“Великобритания стала двадцать первым государством, возвращающим дипломатическое представительство в нашу столицу. И это свидетельствует о том, что не мы одни верим в победу жизни над смертью”, — подчеркнул Зеленский.

Британские дипломаты сохраняли свое присутствие в Украине после эвакуации посольства в середине февраля. Персонал представительства работал во Львове, но не оказывал консульских услуг.

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Напомним, еще 5 апреля все сотрудники посольства Турции, которые перед началом российского вторжения выехали в Черновцы, вернулись в Киев и выполняют свою дипломатическую работу. Это было первое дипломатическое представительство, вернувшееся в Киев с начала российского вторжения.

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