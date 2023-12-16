Верховный суд окончательно запретил застройку Протасового Яра в Киеве

Постановление Верховного суда означает, что вопрос уже невозможно пересмотреть в украинских судах и отмена решения Киеврады от 2007 года окончательная.

Верховный суд отменил решение Киевсовета 2007 года, согласно которому участок в Протасовом Яру с территории зеленых насаждений перевели в категорию земель жилой и общественной застройки.

Об этом сообщили в организации "Защитим Протасов Яр".

Суды признали, что решения 2007 года были незаконными, потому что передача земли под застройку противоречила интересам общины, а общественные слушания по этому поводу не проводились.

Кроме того, территория входит в Центральный исторический ареал города Киева и зону охраняемого ландшафта, а потому позволять ее застраивать горсовет не должен. Верховный суд не пересматривал дело по существу, поскольку пришел к выводу, что права компаний застройщиков не нарушаются отменой решения.

Постановление Верховного суда означает, что вопрос уже невозможно пересмотреть в украинских судах и отмена решения Киеврады от 2007 окончательная.

Напомним, в Киеве вандалы уничтожили дуб в память о погибшем Герое Романе Ратушном. Роман Ратушный с первых дней полномасштабной войны присоединился сначала к рядам территориальной обороны Киева, а затем воевал как разведчик в составе 93-й механизированной бригады "Холодный Яр". До полномасштабного вторжения Роман возглавлял общественную инициативу "Защитим Протасов Яр". Активист вместе с единомышленниками сражался против строительства многоэтажек в парковой зоне Киева.

Искренне любил Киев и до последнего боролся за справедливость: история Романа Ратушного

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