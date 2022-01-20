Вербовали девушек в публичные дома Стамбула: под Киевом разоблачили международный канал торговли людьми (фото, видео)

В день девушки обслуживали от пяти до семи клиентов.
Под Киевом разоблачили международный канал торговли людьми. Девушек вербовали в публичные дома Стамбула.
Молодым женщинам, имеющим опыт работы в модельном бизнесе, предлагали работу эскорта с последующим предоставлением сексуальных услуг. Их ждала или работа в публичных домах или обслуживание клиентов на курортных виллах.
Об этом сообщает полиция в Киевской области.
За границу отправили более 30 человек. Преступную схему разоблачили при попытке отправки за границу еще двух девушек.
Организовали так называемый бизнес 38 и 42-летняя жительницы Бориспольского района. У женщин были широкие связи за рубежом, в том числе в развлекательной сфере. Работал преступный дуэт больше года. Одна из координаторов подыскивала женщин и занималась вербовкой, а другая отвечала за логистику, документы и финансы.
Трафикеры размещали объявления о высокооплачиваемой работе за границей для женщин. Заработную плату предлагали в размере 5 тысяч долларов за две недели. Жертвами злоумышленниц становились студентки, попавшие в сложное материальное положение. Злодейки же предлагали трудоустройство с последующим предоставлением сексуальных услуг в Стамбуле и быстрый заработок.
Злоумышленники обеспечивали девушек билетом на самолет и жильем в бюджетных отелях. В день девушки обслуживали от пяти до семи клиентов.
В ходе обысков правоохранители изъяли вещественные доказательства и черновые записи, свидетельствующие о том, что за границу отправили более 30 человек. Возраст девушек составлял от 20 до 30 лет. Каждая "работница" отдавала работодателям до 50% заработка. За рекламу своих услуг за границей девушки платили отдельно. У трафикеров изъяли черную бухгалтерию, где на каждую из девушек был заведен профайл с учетом израсходованных средств на жилье, транспорт, рекламу и процент, который организаторы уже возместили.
В настоящее время 38-летнюю организатора правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения подозрения второй фигурантке.
За совершенное организаторам бизнеса грозит заключение сроком от пяти до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, в Киеве задержали 62-летнего мужчину, который два дня незаконно удерживал, насиловал и избивал 25-летнюю девушку.
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