Вербовала людей для боевых действий в Сирии: в Киеве задержали террористку "ИГИЛ"

Вербовала людей для боевых действий в Сирии: в Киеве задержали террористку "ИГИЛ"

Женщина занималась вербовкой на своей родине, а чтобы избежать наказания дома, убежала в Украине.

Служба безопасности Украины задержала в Киеве участницу международной террористической организации "Исламское государство", которая находилась в розыске по линии Интерпола.

Об этом отчитывается пресс-служба СБУ.

Злоумышленница является гражданкой одной из стран Центральной Азии и активной участницей "ИГИЛ". На своей родине женщина вербовала наемников для участия в вооруженных конфликтах на территории Сирии.

Чтобы легализоваться в Украине и избежать наказания на родине, иностранка, на основании представления заведомо ложных сведений, получила вид на жительство.

Сейчас в задержанной судом применена мера пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Напомним, 16 июня спецсамолетом из Сирии привезли украинку с семью детьми, которая несколько лет пробыла в сирийском лагере, где живут частности семьи террористов "ИГИЛ". Крымская татарка вместе с мужем 6 лет назад поехали в Турцию на заработки, впоследствии оказались в Сирии. Мужчину убили, женщина и дети попали в лагерь.

Спецрейс из Сирии - история украинки, которая жила в одном лагере с семьями террористов "ИГИЛ"

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