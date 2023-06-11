Велосипед, с которого Кличко упал в центре Киева, продали за 350 тысяч гривен: куда пойдут деньги

В общей сложности на аукционе, где продали известный велосипед, собрали более 1,7 миллиона гривен.

Велосипед, с которого мэр Киева Виталий Кличко упал в центре столицы около 7 лет назад, был продан на аукционе за 350 тысяч гривен.

Об этом городской глава информирует на своем Telegram-канале.

"На аукцион IT-сообщества EVO, где собирали средства на дроны для наших защитников, выставил свой знаковый велосипед. Тот самый, на котором я когда-то упал в центре города и об этом много писали СМИ. Продали его сегодня за 350 тысяч гривен", — сообщил Кличко.

Всего на мероприятии собрали более 1,7 миллиона гривен. За эти средства планируют закупить дроны для ВСУ.

Ранее мы сообщали, что TVORCHI выставили на аукцион флаг Украины с подписями участников "Евровидения-2023". Собранные средства будут направлены на приобретение инкубаторов интенсивной терапии для детей.