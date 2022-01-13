"Вели раздетую нанятые молодые люди": жительница снесенного общежития в Киеве рассказала, как ее семью выгнали на улицу

"Вели раздетую нанятые молодые люди": жительница снесенного общежития в Киеве рассказала, как ее семью выгнали на улицу

На момент сноса здания там проживали три семьи.

В снесенном на днях общежитии на Метрологической,1 в Киеве до последнего там проживали три семьи: одинокий дворник, еще одна женщина-дворник с сыном и семья Клеветенко – отец, мать и сын.

Люди, оставшиеся без крыши над головой и вещей, до сих пор в шоке.

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Людмила Клеветенко рассказала, как происходил снос их жилья. Об этом пишет "Сегодня"

Женщина с ужасом вспоминает утро вторника, 11 января. Дворники пошли на работу в шесть утра, как раз выпал снег. А в 8 часов начался настоящий погром.

"Моего сына, врача, просто выбросили в окно"

Фото: Макс Требухов/LB.ua

"Нас просто выбросили из своего жилья. Моего сына, врача, просто выбросили в окно. У него лицо и руки в ссадинах. Меня, как мячик, болтали по коридору. Я даже одеться не успела, вели раздетую нанятые молодые люди. Я была в тапочках, и меня вытолкали на мороз. Благо, хоть сапоги из квартиры выбросили, и нашу кошку Мэри отдали. Остальное там осталось. Нас просто раздавили. У меня резко поднялось давление, вызвали скорую. Я кричала этим молодым быкам: мне 67 лет, а если бы над вашей матерью так издевались?! Но меня никто из них не слушал, только смеялись надо мной. За деньги они и родную мать продадут", – вспоминает Людмила Анатольевна.

"Наши вещи переехали трактором"

Под обломками дома остались все вещи. Холодильник, телевизор, две стиральные машинки, микроволновка. Халаты, одежда, обувь, посуда. Все это переехали трактором. Также поступили с вещами других семей. Многие люди съехали из комнат общежития раньше, но свои вещи еще не забрали.

"Сын у меня врач. В квартире был его компьютер с историями болезней, его разбили. Он переживает, как теперь работать. Сыну сегодня как раз 30 лет. Такой подарок на день рождения. Он офицер запаса и собирается ехать в зону АТО. Но кого защищать, если здесь в столице Украины дом, где он родился, снесли экскаваторами?", – возмущается женщина.

Пять месяцев жили без газа и света

Семья жила в этом общежитии на Метрологической с 1984 года. Женщина работала в Национальной академии наук Украины 25 лет.

"От здания отрезали все коммуникации. У нас не было ни газа, ни электричества. Мы так жили пять месяцев. Отопление не включали, даже не пробовали, трубу отрезали. Можете представить, как жить в таких условиях. Приспособились жить при свечах и фонариках. "Чтобы зарядить телефон, мы ходили в соседний магазин, где на нас уже косо смотрели. Грелись туристической газовой горелкой на семь литров, а после этого под одеяло", — рассказывает Людмила Анатольевна.

Фото: Макс Требухов/LB.ua

Семья находится второй в очереди на квартиру по Голосеевскому району, потому и никуда не уходили из общежития. В ближайшее время им обещали дать жилье. Но ожидание растянулось на годы.

Ночевали в машине

После того как дом снесли, семья просто осталась на улице в лютый мороз.

Здесь же бегала собачка, которая жила в одной из комнат общежития.

Фото: Макс Требухов/LB.ua

Теперь бездомной стала не только собачка, но и целая семья. Первую ночь они провели в салоне своего автомобиля.

"Мы ночевали возле своего разрушенного дома. У нас есть свой автомобиль — небольшой пикап. Там места для двоих человек. Вот по очереди так и сидели там с сыном и мужем. Кто-то один дежурит на улице. Те люди, которые захватили общежитие и выгнали нас на улицу, гуляли в местном кафе до 12 ночи. Ели пиццу и пили. Мы видели, как им деньги за работу заплатили. Давала деньги женщина из джипа", – рассказывает Людмила Анатольевна.

Что будет дальше, они не знают. Пока их согласились приютить знакомые.

В Голосеевской РГА просят еще подождать...

"Мы ходили сегодня в Голосеевскую РГА, нам сказали еще подождать. Вот и ждем. Ходим туда регулярно. Из вещей остался один чемоданчик. Там документы и некоторые вещи, которые удалось забрать из квартиры", – добавляет женщина.

"Месть кладбища"

Территория вокруг общежития застроена многоэтажками. И на месте разрушенного дома тоже планируют построить жилье. Местные жители говорят, что вся эта территория на Метрологической ранее была большим немецким кладбищем.

"Я прекрасно помню, как 25 лет назад сюда приезжали выкапывать останки немецких солдат, сразу за общежитием. Немцы имели план захоронений. Все было расписано по рядам. Трактором вырывали уровни траншеи. Я даже сама видела, как доставали останки. Щеткой чистили кости, складывали в целлофановые пакеты. Найденное золото в виде зубов и колец складывали отдельно. Там даже находили металлические коробки с зубной пастой. Все эти шарики с останками временно хранили у нас в общежитии", — вспоминает Людмила Анатольевна.

Останки найденных здесь немецких солдат перезахоронили на немецком кладбище под Киевом по Одесской трассе. Но местные жители уверены, что не все могилы нашли. Люди предполагают, что ситуация с общежитием – это "месть кладбища".

Напомним, в Киеве на Петровке построят огромный торгово-развлекательный центр. Сам книжный рынок столичные власти обещают сохранить. И даже подписан меморандум с застройщиком.

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