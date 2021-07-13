Вела себя агрессивно и ругалась: в Киеве патрульные чудом спасли женщину, которая свисала с 9 этажа

Вела себя агрессивно и ругалась: в Киеве патрульные чудом спасли женщину, которая свисала с 9 этажа

На место правоохранители вызвали специальную бригаду медиков.

В Киеве копы спасли женщину, которая хотела прыгнуть из окна девятого этажа.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Как стало известно, инцидент произошел на улице Александра Архипенко. Местные жители увидели, что в окне на девятом этаже сидит женщина и кричит. Свидетели происшествия вызвали на место копов.

"Патрульные выяснили квартиру, в которой находилась указанная женщина. Двери в дом женщины были открыты. Инспекторы зашли внутрь и обнаружили жительницу квартиры, которая сидела на подоконнике, перегнувшись наружу. Патрульные долго не колебались — решительно схватили ее за руки и затащили в квартиру", — рассказали в пресс-службе патрульной полиции.

Женщина с агрессией отреагировала на правоохранителей. В результате чего копы вызвали на место происшествия специальную бригаду медиков. Гражданку госпитализировали.

Напомним, что в Днепре под окнами многоэтажки местные нашли мертвого мужчину. Тело было без видимых телесных повреждений.

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