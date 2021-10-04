Въехал в столб: в Киеве пьяный работник СТО попал в ДТП на автомобиле клиента (фото)

Въехал в столб: в Киеве пьяный работник СТО попал в ДТП на автомобиле клиента (фото)

После аварии мужчина оставил автомобиль и скрылся.

В Киеве пьяный работник СТО попал в ДТП на автомобиле клиента. Мужчина въехал в столб.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Также читайте В Тернопольской области мужчина угнал автомобиль, чтобы не идти пешком домой

После ДТП мужчина оставил автомобиль и скрылся.

В столичную полицию от местного жителя поступило сообщение о том, что у него похитили автомобиль, который он оставил на станции технического обслуживания на улице Симиренко. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа.

Следователь Святошинского управления полиции Дмитрий Довбаш рассказал о том, что правоохранители провели первоочередные следственные действия, опросили потерпевшего, отработали видео с камер наблюдения и установили обстоятельства происшествия.

"Мы выяснили, что к совершению преступления причастен работник СТО, который проводил ремонт автомобиля. Находясь под хмельком, злоумышленник сел за руль и уехал. Впоследствии, не справился с управлением и въехал в столб. Испугавшись ответственности, он оставил автомобиль и скрылся с места происшествия. Мы разыскали правонарушителя, им оказался уроженец Киевской области, 1980 года рождения ", — говорит Довбаш.

Досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины — незаконное завладение транспортным средством, завершено.

Все собранные материалы направлены в районный суд для принятия решения.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в Киевской области полиция арестовала банду автоворов. Задержание состоялось одновременно по разным адресам и неожиданно для подозреваемых. Некоторые из них даже не успели надеть штаны.

Новости Украины: в Киевской области полиция одновременно по разным адресам арестовала банду автоворов

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку