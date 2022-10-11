Веерные отключения электроэнергии в Киеве: сообщили, когда включат свет для жителей столицы

В ДТЭК "Киевские электросети" обещают вернуть электроэнергию всем жителям столицы в течение двух часов.

Об этом говорится в сообщении компании.

"НЭК "Укрэнерго" дала команду на включение потребителей, отключенных из-за применения графиков почасовых отключений. Вернуть свет клиентам планируется в течение двух часов — до 24.00", — сказано в сообщении.

Напомним, вечером 11 октября в Киеве, Виннице, Львовской, Черниговской, Сумской, Тернопольской, Черкасской и других областях начались плановые отключения электроэнергии. Это произошло из-за перегрузки энергосистемы, пострадавшей от ракетных обстрелов РФ.

Накануне украинские чиновники призвали снизить потребление электричества в часы пик. Власти просили граждан Украины не включать мощные электроприборы (стиральные машины, бойлеры, кондиционеры, электрочайники и т.п.) во время утреннего и вечернего пиков потребления — с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.

Российская атака по энергетической системе Украины

Российские военные в течение двух дней – 10 и 11 октября – атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за ракетных обстрелов 10 октября 90% Львова осталось без электричества. 11 октября кафиры нанесли еще один ракетный удар по энергетической инфраструктуре, было полностью уничтожено несколько подстанций.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в связи с массированными обстрелами РФ в Украине могут быть веерные отключения электричества в течение нескольких дней.

По состоянию на вечер 11 октября, как проинформировали в ГСЧС, из-за атаки россиян по объекту критической инфраструктуры перебои с электроэнергией остаются в 180 населенных пунктах. Относительно вчерашних последствий после ударов РФ было обесточено более 1300 населенных пунктов в 15 областях Украины. Благодаря работе энергетиков, спасателей и коммунальщиков в большинстве населенных пунктов электроснабжение уже восстановлено.

Зеленский за 11 октября: последствия ракетного террора, экономия электричества, давление на Россию