Ведущий инженер-конструктор оборонного предприятия "Антонов" оказался поклонником "русского мира"

В течение марта-апреля 2022 года житель Ирпеня, имея пророссийские настроения, распространял в социальных сетях публикации, направленные на поддержку действий РФ и оправдание ее вооруженной агрессии против Украины.

Прокуроры Киевской областной прокуратуры сообщили о подозрении ведущему инженеру-конструктору ГП "Антонов" по факту распространения в интернете публикаций, оправдывающих вооруженную агрессию РФ и прославлявших военнослужащих вооруженных сил страны-агрессора (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

Об этом рассказали в Киевской областной прокуратуре.

По данным следствия, в течение марта-апреля 2022 года житель Ирпеня, имея пророссийские настроения, распространял в социальных сетях публикации, направленные на поддержку действий РФ и оправдание ее вооруженной агрессии против Украины.

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В частности, подозреваемый распространял карту Украины, на которой часть территорий нашего государства якобы стала принадлежать соседним странам.

"Нет такой страны, как Украина. Есть окраина России", "Zа наших", "Сила V правде", – такие месседжи пропагандировал и поддерживал подозреваемый.

В суд направлено ходатайство об избрании мужчине меры пресечения.

Во время обыска у него обнаружена и изъята компьютерная техника и мобильные телефоны, которые использовались в противоправной деятельности, фото и видеоматериалы с антиукраинским контентом.

Досудебное расследование осуществляется следователями ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Напомним, Укроборонпром уволил директора ГП "Антонов".

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