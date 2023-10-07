"Вечеринки" во время комендантского: в полиции разъяснили инцидент со скандальным клубом в Киеве

Инцидент с киевским клубом, работавший в комендантский час, и отсутствием реакции полиции вызвал волну возмущения.

Известно, что заведения в Киеве должны работать до 23 часов. Комендантский час в столице стартует в полночь. К сожалению, ответственность за ее нарушение не предусмотрена.

Об этом в эфире телемарафона сказал руководитель полиции Киева полковник Дмитрий Шумейко.

В чем состоит проблема

Как рассказал Шумейко, полиция фиксировала случаи, когда некоторые заведения пропускали клиентов через тайные входы, заранее, закрывались после 23 часов. Зрительно нельзя было определить, работает ли заведение.

"Полиция проводила отработку и проводит их на постоянной основе. Специальные наряды объезжают заведения, предупреждают администрацию о том, что недопустимо работать после 23 часов", – отмечает полковник.

Шумейко констатировал: у полицейских нет оснований зайти насильно через закрытую дверь зайти в частное заведение. Это можно сделать только по решению суда, которое может быть принято в уголовном производстве. Именно поэтому в заведение правоохранители наведались утром, составили административный протокол и привлекли к ответственности администратора.

"В настоящее время ответственность за нарушение комендантского часа и работы заведений не предусмотрена", – подчеркнул он.

Еще с мая 2022 года в ВР находится законопроект, предусматривающий ответственность за нарушение комендантского часа. К сожалению, он не принят.

"Полиция профилактирует, осуществляет превентивные меры, проверяет нарушителей комендантских часов, предупреждает их, проводит разъяснительную работу. На этом все завершается", – признал Шумейко.

Кроме того, что представители полиции продемонстрировали бездействие, они также угрожали водителю "Украинской правды" вызовом ТЦК. Подобный подход, безусловно, недопустим.

"Нужно признать, что действия некоторых нарядов полиции, которые были на месте событий, были непрофессиональными. Мы ни в коем случае не хотим это покрыть. По этим фактам назначены служебные расследования", – сообщил руководитель полиции Киева.

МВД разрабатывает законопроект, который будет определять ответственность не только для физических лиц, но и для субъектов хозяйствования за нарушение комендантского часа.

Напомним, в Украине хотят ввести уголовную ответственность за "гулянки" в комендантский час. В настоящее время продолжаются дискуссии о потенциальном наказании.

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