ВДНХ в Киеве объявили национальной памяткой

Ранее комплекс выставочного центра относился к категории достопримечательностей местного значения.
Кабинет министров Украины присвоил "Экспоцентру Украины" в Киеве категорию национальной памятки.
Об этом сообщили на правительственном портале.
В постановлении №1180 от 10 ноября говорится, что памятникам "Экспоцентр Украины", "Вход главный" и "Павильон главный" на проспекте Глушкова присвоили охранные номера 260109, 260109/1 и 260109/2 соответственно. Документ подписал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Ранее комплекс выставочного центра относился к категории достопримечательностей местного значения.
Территория ВДНХ составляет 286 га, где расположено 180 зданий и сооружений. 19 из них имеют статус историко-культурных памятников Украины.
Напомним, на ВДНХ в рамках президентского "Большого строительства" откроют самый большой скейтпарк страны.
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