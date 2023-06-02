ВCП временно отстранил судью Тандыра, сбившего нацгвардейца на блокпосту

Высший совет правосудия временно – до 25 июля – отстранил от совершения правосудия судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра, совершившего смертельное ДТП в столице.

Решение было принято сегодня, 2 июня, по результатам рассмотрения ходатайства заместителя генпрокурора.

В ВСП отметили, что не нашли в ходатайстве форм незаконного влияния, давления или вмешательства в деятельность судьи по осуществлению правосудия.

Судья Тандыр подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения, управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло смерть потерпевшего.

"Наличие этого уголовного производства противоречит морально-этическим принципам, может подвергнуть сомнению независимость и честность судьи во время осуществления правосудия и, учитывая международные принципы, стандарты поведения судьи и нормы национального законодательства, в значительной степени повредить авторитету судебной власти и доверию общества к ней ", – заявили в ВСП.

Напомним:

В Киеве в ночь на 26 мая судья Алексей Тандыр насмерть сбил нацгвардейца. Смертельное ДТП произошло на блокпоста.

Погибшим военным Нацгвардии является 23-летний нацгвардеец Вадим Бондаренко из города Тальное Черкасской области. У него осталось трое детей. Также отец и брат погибшего защищают Украину на фронте.

Судьи инкриминируют смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения. 27 мая Высший совет правосудия разрешил арестовать Тандыра.

Перед судебным заседанием подозреваемый отказался отвечать на вопрос, считает ли он себя виновным и хватался за сердце.

Тандыру избрали меру пресечения. Он до 21 июля 2023 года будет находиться под стражей без возможности внесения залога.

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