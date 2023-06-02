ВCП временно отстранил судью Тандыра, сбившего нацгвардейца на блокпосту

"За" проголосовали 13 членов ВCП.
Высший совет правосудия временно – до 25 июля – отстранил от совершения правосудия судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра, совершившего смертельное ДТП в столице.
Решение было принято сегодня, 2 июня, по результатам рассмотрения ходатайства заместителя генпрокурора.
В ВСП отметили, что не нашли в ходатайстве форм незаконного влияния, давления или вмешательства в деятельность судьи по осуществлению правосудия.
Судья Тандыр подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения, управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло смерть потерпевшего.
"Наличие этого уголовного производства противоречит морально-этическим принципам, может подвергнуть сомнению независимость и честность судьи во время осуществления правосудия и, учитывая международные принципы, стандарты поведения судьи и нормы национального законодательства, в значительной степени повредить авторитету судебной власти и доверию общества к ней ", – заявили в ВСП.
Напомним:
В Киеве в ночь на 26 мая судья Алексей Тандыр насмерть сбил нацгвардейца. Смертельное ДТП произошло на блокпоста.
Погибшим военным Нацгвардии является 23-летний нацгвардеец Вадим Бондаренко из города Тальное Черкасской области. У него осталось трое детей. Также отец и брат погибшего защищают Украину на фронте.
Судьи инкриминируют смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения. 27 мая Высший совет правосудия разрешил арестовать Тандыра.
Перед судебным заседанием подозреваемый отказался отвечать на вопрос, считает ли он себя виновным и хватался за сердце.
Тандыру избрали меру пресечения. Он до 21 июля 2023 года будет находиться под стражей без возможности внесения залога.
Читайте также:
- Трое детей остались без отца: в Черкасской области прощаются с нацгвардейцем Бондаренко, которого сбил судья (фото)
- "Садить пожизненно": родители нацгвардейца, которого на блокпоста сбил судья Тандыр, просят справедливого решения
- "Может, с предыдущего раза осталась": судья Тандыр — о бутылке алкоголя, найденной в его автомобиле