Вблизи столицы работает ПВО – КМВА

Вблизи Киева работают силы ПВО.
Вблизи столицы в Киевской области работает ПВО.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
"Опасность не миновала! Находитесь в укрытиях", — говорится в сообщении.
Тем временем в социальных сетях сообщают о ряде взрывов в Киевской области.
Напомним, что ранее сообщалось, что на Киевщине и Черкасской области работает ПВО.
Воздушная тревога уже длится несколько часов.
Заметим, что на Донбассе и Черкассах прогремели взрывы.
Напомним, что в Днепре враг попал в промышленное предприятие. К счастью, обошлось без жертв.
Добавим, что иногда в КМВА призывают не расслабляться во время воздушной тревоги и напомнят, что правила безопасности написаны кровью.
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