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Вблизи столицы работает ПВО – КМВА

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
3019
Время на прочтение
1 мин
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Вблизи столицы работает ПВО – КМВА

Фото: ТСН.ua

Вблизи Киева работают силы ПВО.

Вблизи столицы в Киевской области работает ПВО.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

"Опасность не миновала! Находитесь в укрытиях", — говорится в сообщении.

Тем временем в социальных сетях сообщают о ряде взрывов в Киевской области.

Напомним, что ранее сообщалось, что на Киевщине и Черкасской области работает ПВО.

Воздушная тревога уже длится несколько часов.

Заметим, что на Донбассе и Черкассах прогремели взрывы.

Напомним, что в Днепре враг попал в промышленное предприятие. К счастью, обошлось без жертв.

Добавим, что иногда в КМВА призывают не расслабляться во время воздушной тревоги и напомнят, что правила безопасности написаны кровью.

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Дата публикации
Просмотры
3019
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