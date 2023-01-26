Вблизи столицы работает ПВО – КМВА

Вблизи столицы в Киевской области работает ПВО.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

"Опасность не миновала! Находитесь в укрытиях", — говорится в сообщении.

Тем временем в социальных сетях сообщают о ряде взрывов в Киевской области.

Напомним, что ранее сообщалось, что на Киевщине и Черкасской области работает ПВО.

Воздушная тревога уже длится несколько часов.

Заметим, что на Донбассе и Черкассах прогремели взрывы.

Напомним, что в Днепре враг попал в промышленное предприятие. К счастью, обошлось без жертв.

Добавим, что иногда в КМВА призывают не расслабляться во время воздушной тревоги и напомнят, что правила безопасности написаны кровью.

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