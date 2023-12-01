Важный объект: в Киеве частично открыли движение по Подольско-Воскресенскому мосту

Это самый крупный из объектов транспортной инфраструктуры Киева и Украины, протяженность которого составляет более 10 километров.

Сегодня, 1 декабря, в Киеве открыли движение спецтранспорта, автомобилей экстренных служб и автобусное сообщение для пассажиров с левого берега на правый Подольско-Воскресенский мостовой переход. Это необходимо для обеспечения жизнедеятельности города во время военного положения.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В Киеве частично открыли движение по Подольско-Воскресенскому мосту / Фото: Виталий Кличко/Тelegram

По словам главы столицы, сначала на мосту будет работать автобусный маршрут № 111 по направлению "Станция метро "Площадь Украинских Героев" – станция метро "Левобережная".

"Еще несколько лет назад первым этапом запуска объекта мы планировали и обещали обеспечение движения пассажирского автотранспорта. И сегодня, наконец, это произошло! Всем скептикам и пытавшимся заблокировать работы на объекте скажу одно: ищите теперь другие поводы для своих манипуляций", – отметил он.

Строительство мостового перехода продолжается. Кличко отметил, что это важный объект для жизнедеятельности города, а также для его обороноспособности.

Следующий этап

По словам Кличко, следующий шаг – обеспечение проезда по ул. О. Бальзака. Соответствующие работы уже продолжаются. Кроме того, речь идет об ремонте улицы Центральная Садовая, включая обустройство сети водоотвода.

"И проезд на Бальзака, и ремонт Центральной Садовой планируем завершить в следующем году", – уверяет мэр столицы.

Он акцентировал, что запуск движения автотранспорта – это первый шаг к следующему суперважному для жителей города этапу, предусматривающему запуск метро на Троещину. И часть его станций уже есть – они расположены на нижнем ярусе арочного моста.

"А дальше метро должно уйти под землю. И работы по обустройству тоннелей тоже активизируем. Нас существенно замедлили сначала пандемия, а затем широкомасштабная война", – признал Кличко.

В Киеве частично открыли движение по Подольско-Воскресенскому мосту

В настоящее время специалисты осуществляют:

подготовительные работы для последующих строительных работ по устройству тоннеля под железнодорожными путями;

возведение насыпи земляного полотна на участке Русановских садов со строительством ветвей метрополитена;

монтаж и укрупнение металлоконструкций пролетных строений от Центральной Садовой в сторону железной дороги;

сооружение подпорных стен;

устройство сети наружного освещения.

"Итак – автопроезд мы обеспечили. В конце следующего года он будет возможным уже и на улицу Бальзака. А финальным этапом, самым ожидаемым, станет запуск метро на Троещину!", – подытожил мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее в КГГА рассказали, когда планируют отремонтировать Центральную Садовую улицу на Русановских садах.

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