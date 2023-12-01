Важный объект: в Киеве частично открыли движение по Подольско-Воскресенскому мосту

Это самый крупный из объектов транспортной инфраструктуры Киева и Украины, протяженность которого составляет более 10 километров.
Сегодня, 1 декабря, в Киеве открыли движение спецтранспорта, автомобилей экстренных служб и автобусное сообщение для пассажиров с левого берега на правый Подольско-Воскресенский мостовой переход. Это необходимо для обеспечения жизнедеятельности города во время военного положения.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По словам главы столицы, сначала на мосту будет работать автобусный маршрут № 111 по направлению "Станция метро "Площадь Украинских Героев" – станция метро "Левобережная".
"Еще несколько лет назад первым этапом запуска объекта мы планировали и обещали обеспечение движения пассажирского автотранспорта. И сегодня, наконец, это произошло! Всем скептикам и пытавшимся заблокировать работы на объекте скажу одно: ищите теперь другие поводы для своих манипуляций", – отметил он.
Строительство мостового перехода продолжается. Кличко отметил, что это важный объект для жизнедеятельности города, а также для его обороноспособности.
Следующий этап
По словам Кличко, следующий шаг – обеспечение проезда по ул. О. Бальзака. Соответствующие работы уже продолжаются. Кроме того, речь идет об ремонте улицы Центральная Садовая, включая обустройство сети водоотвода.
"И проезд на Бальзака, и ремонт Центральной Садовой планируем завершить в следующем году", – уверяет мэр столицы.
Он акцентировал, что запуск движения автотранспорта – это первый шаг к следующему суперважному для жителей города этапу, предусматривающему запуск метро на Троещину. И часть его станций уже есть – они расположены на нижнем ярусе арочного моста.
"А дальше метро должно уйти под землю. И работы по обустройству тоннелей тоже активизируем. Нас существенно замедлили сначала пандемия, а затем широкомасштабная война", – признал Кличко.
В настоящее время специалисты осуществляют:
- подготовительные работы для последующих строительных работ по устройству тоннеля под железнодорожными путями;
- возведение насыпи земляного полотна на участке Русановских садов со строительством ветвей метрополитена;
- монтаж и укрупнение металлоконструкций пролетных строений от Центральной Садовой в сторону железной дороги;
- сооружение подпорных стен;
- устройство сети наружного освещения.
"Итак – автопроезд мы обеспечили. В конце следующего года он будет возможным уже и на улицу Бальзака. А финальным этапом, самым ожидаемым, станет запуск метро на Троещину!", – подытожил мэр Киева Виталий Кличко.
Ранее в КГГА рассказали, когда планируют отремонтировать Центральную Садовую улицу на Русановских садах.
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