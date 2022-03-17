"Важно вывезти как можно больше людей": Небитов рассказал о "зеленых коридорах" в Киевской области

"Важно вывезти как можно больше людей": Небитов рассказал о "зеленых коридорах" в Киевской области

Вышгородский район работал самостоятельно без согласования "зеленых коридоров".

В Киевской области были организованы соответствующие маршруты эвакуации, впрочем, договориться с оккупантами очень трудно.

Об этом на брифинге рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

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"Основными направлениями нашей деятельности - это были Бучанский и Броварской районы. Вышгородский район работал самостоятельно без согласования "зеленых коридоров". Нам было важно вывезти как можно больше людей. Сначала было очень тяжело наладить коммуникацию, ведь россияне не придерживались договоренностей. Очень часто автобусы возвращались. Люди оставались на площадях, ждали возможности уехать, но оккупанты не позволяли это сделать", — сказал он.

Напомним, ранее Андрей Небитов рассказал, что в Ирпене Киевской области оккупанты расстреливают гражданских, даже поднимающих руки вверх, чтобы показать, что у них нет оружия.

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