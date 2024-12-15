Вандал повредил памятные фото павших воинов в Киеве: полиция задержала злоумышленника

В настоящее время идет расследование и определяется правовая квалификация инцидента.
Полицейские задержали мужчину, который повредил памятные флаги и фотографии павших защитников Украины на Майдане Незалежности в Киеве.
Об этом сообщила полиция столицы.
"Информация о событии поступила сегодня утром в Шевченковское управление полиции. Местная жительница сообщила правоохранителям, что обнаружила на Майдане Независимости поврежденные флажки и фото, устанавливаемые погибшим военным", — рассказывают в пресс-службе.
Оперативно удалось установить личность нарушителя – им оказался 36-летний мужчина, родом из Сумской области. Наряд патрульной полиции задержал находящегося в возбужденном состоянии нарушителя. После осмотра врачами его направили в специализированное медицинское учреждение.
В настоящее время идет расследование и определяется правовая квалификация инцидента.
Напомним, что ранее известный шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко попал в скандал из-за съемки проекта о еде в Киево-Печерской лавре.
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